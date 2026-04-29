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Surne Bilbao consigue el segundo entorchado europeo consecutivo tras remontar al PAOK en Miribilla (89-74)

Los de Ponsarnau han revalidado el título tras voltear los seis puntos de desventaja del partido de Grecia. La primera parte del choque disputado en Miribilla ha resultado muy igualada, pero en la segunda los bilbaínos han metido una marcha más para finiquitar la final.

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido

La plantilla del Surne Bilbao con la copa. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok bigarren FIBA Europa Kopa irabazi du jarraian, PAOK Salonikari Miribillan finalari buelta emanda
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

Surne Bilbao Basket ha revalidado el título de la FIBA Europe Cup tras ganar al PAOK Salónica griego (89-74) en el partido de vuelta de vuelta de la final de la competición. Es el primer equipo en ganar este trofeo de manera consecutiva, y también el primero en remontar un resultado adverso en el choque de vuelta de la final. Los hombres de negro le han hecho el mejor regalo de cumpleaños a su técnico, Jaume Ponsarnau, tras apabullar en la segunda mitad el equipo heleno y neutralizar en un abrir y cerrar de ojos la desventaja de seis puntos.

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El partido ha comenzado con mayor ritmo de anotación que en el choque de ida. Los hombres de negro no lograban ajustar su defensa y los griegos lo han aprovechado. Además, los helenos se empleaban con dureza en defensa. En una de esas jugadas se ha producido el pico de tensión en el primer cuarto, tras una falta de Beverley a Hilliard. Ambos se han enganchado y Omoruyi se ha unido a la trifulca. En ese momento la Ertzaintza ha entrado al graderío de la afición griega a intentar poner calma. Así las cosas, con los ánimos bastante caldeados, se ha llegado al final del primer cuarto, con los de Ponsarnau por detrás en el marcador (19-23).

El segundo cuarto ha seguido por los mismos derroteros, con máxima igualdad en el marcador y en la cancha. La tardanza de los árbitros a la hora de señalar algunas faltas ha exasperado a la afición vizcaína. Los griegos han seguido endureciendo el choque con su defensa agresiva, mientras el Surne trataba de hacer lo mismo. 

A base de mucho trabajo el equipo bilbaíno ha logrado ponerse por delante en el luminoso en los últimos minutos del cuarto. El técnico heleno ha pedido un tiempo muerto tratando de cortar el avance bilbaíno. Acto seguido Omoruyi ha fallado una canasta fácil en su intento de realizar un mate. Con mucho sufrimiento, los hombres de negro han logrado irse por delante al descanso (43-41).

A la vuelta de vestuarios, el equipo bilbaíno ha metido una marcha más al encuentro. La banda dirigida por Ponsarnau se ha afinado y ha anulado la ventaja de seis puntos griega en varias ocasiones para igualar la final. A base de insistir, con unos muy buenos minutos de Petrasek, Normantas y Pantzar, entre otros, el conjunto vizcaíno ha logrado derribar el techo de cristal de los seis puntos y abrir brecha en el marcador. Impulsados por Miribilla han llegado al final del tercer cuarto 13 puntos arriba (70-57).

En el último y definitivo cuarto, al inicio se ha visto a un Beverley, desquiciado, cometiendo una falta en el rebote de ataque, y sustituido por su entrenador. Los aficionados griegos han estado callados por primera vez en toda la final. 

El técnico griego ha vuelto a pedir un tiempo muerto para reclamar a sus hombres arrancar la cuarta falta a Hlinason. Cosa que han conseguido poco después. Hlinason, Hilliard y Bagayoko, los tres, estaban con cuatro infracciones, y todavía faltaba mucho. Normantas se erigía protagonista de la final, poniendo la máxima renta del lado bilbaíno (+22), tras recibir una falta cuando lanzaba un triple (80-58). Los helenos han tratado de reaccionar a base de casta, pero los hombres de negro tenían el partido bajo control y han sabido cerrar la final sin sobresaltos.

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido
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El Surne Bilbao Basket ha revalidado su título de campeón de la FIBA Europe Cup tras derrotar por 89-74 al PAOK Salónica y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida disputado la pasada semana en Grecia. Darrun Hilliard, con 16, ha liderado la victoria del equipo de Jaume Ponsarnau en un pabellón de Miribilla abarrotado por cerca de 10 000 aficionados.
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