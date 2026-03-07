Endesa Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Surne Bilbaok alferrik galdu du 14 puntuko errenta Burgosen (96-88)

BURGOS, 07/03/2026.- El escolta argentino del San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán (i), intenta superar al pívot islandés del Bilbao Basket, Tryggvi Hlinason durante el partido de baloncesto de la jornada 21 de la liga Endesa entre el San Pablo Burgos y el Surne Bilbao Basket, este sábado. EFE/Santi Otero
18:00 - 20:00
Burgos vs. Surne Bilbao. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

San Pablo Burgosek mendean hartu du Surne Bilbao Basket larunbat honetan, Endesa Ligako 21. jardunaldian. Bilboko taldeak 14 puntuko errenta izan du hirugarren laurdena bukatzean (61-75), baina ez du aprobetxatzen jakin.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X