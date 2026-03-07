Liga Endesa
El Surne Bilbao dilapida en Burgos una renta de 14 puntos (96-88)

BURGOS, 07/03/2026.- El escolta argentino del San Pablo Burgos, Gonzalo Corbalán (i), intenta superar al pívot islandés del Bilbao Basket, Tryggvi Hlinason durante el partido de baloncesto de la jornada 21 de la liga Endesa entre el San Pablo Burgos y el Surne Bilbao Basket, este sábado. EFE/Santi Otero
18:00 - 20:00
Burgos vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok alferrik galdu du 14 puntuko errenta Burgosen (96-88)
author image

EITB

Última actualización

El San Pablo Burgos ha tumbado este sábado al Surne Bilbao Basket con una remontada antológica tras verse contra las cuerdas con una desventaja de 14 puntos (61-75) en el tercer cuarto, en la 21ª jornada de la Liga Endesa.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

