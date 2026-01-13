FIBA EUROPE CUP
El Surne Bilbao se impone al PAOK y afianza su liderato europeo

El conjunto bilbaíno resuelve con solvencia un nuevo compromiso continental ante su afición para mantener su posición de privilegio en la Copa FIBA Europa.

BILBAO, 13/01/2026.- El pívot del PAOK Tesalónica Ben Moore (d) disputa un balón con el pívot del Bilbao Basket Bassala Bagayoko (i) durante el partido de Copa de Europa de baloncesto que Surne Bilbao Basket y PAOK Tesalónica disputan este martes en el Bilbao Arena. EFE/Miguel Toña
Bassala Bagayoko y Ben Moore. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbao PAOKi gailendu zaio eta Europako lidergoa sendotu du
author image

EITB

Última actualización

El Surne Bilbao Basket se ha enfrentado al PAOK Salónica en el Bilbao Arena de Miribilla, donde se ha impuesto por 95-73 en un encuentro correspondiente a la segunda fase de la Copa FIBA Europa.

El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau ha mostrado una clara superioridad desde el primer cuarto y ha defendido el liderato del grupo, quedando además muy cerca de asegurar su clasificación para los cuartos de final. El dominio local se ha apoyado en varios parciales contundentes que han roto el partido antes del descanso y lo han dejado prácticamente decidido en el tercer cuarto.

En el plano individual ha destacado Aleix Font, que ha asumido un papel protagonista en la competición continental y ha liderado la anotación, bien secundado por Jaworski, Petrasek y Pantzar en un triunfo coral. El PAOK ha encontrado respuesta parcial en algunos tramos iniciales y no ha logrado sostener el ritmo ante un Surne Bilbao que ha controlado el encuentro hasta el final.

Baloncesto FIBA Europe Cup Bilbao Basket

