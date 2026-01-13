El Surne Bilbao se impone al PAOK y afianza su liderato europeo
El conjunto bilbaíno resuelve con solvencia un nuevo compromiso continental ante su afición para mantener su posición de privilegio en la Copa FIBA Europa.
El Surne Bilbao Basket se ha enfrentado al PAOK Salónica en el Bilbao Arena de Miribilla, donde se ha impuesto por 95-73 en un encuentro correspondiente a la segunda fase de la Copa FIBA Europa.
El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau ha mostrado una clara superioridad desde el primer cuarto y ha defendido el liderato del grupo, quedando además muy cerca de asegurar su clasificación para los cuartos de final. El dominio local se ha apoyado en varios parciales contundentes que han roto el partido antes del descanso y lo han dejado prácticamente decidido en el tercer cuarto.
En el plano individual ha destacado Aleix Font, que ha asumido un papel protagonista en la competición continental y ha liderado la anotación, bien secundado por Jaworski, Petrasek y Pantzar en un triunfo coral. El PAOK ha encontrado respuesta parcial en algunos tramos iniciales y no ha logrado sostener el ritmo ante un Surne Bilbao que ha controlado el encuentro hasta el final.
Te puede interesar
Frey lidera el brillante triunfo del Surne Bilbao ante el Murcia (96-82)
El base noruego Harald Frey ha liderado el brillante triunfo del Surne Bilbao en Miribilla, por 96-82, ante un UCAM Murcia que, a pesar de la derrota, la tercera consecutiva, logró matemáticamente su clasificación para la próxima Copa del Rey.
Lazarevic, baja segura frente al UCAM Murcia por un esguince de rodilla
El parte médico emitido por el club bilbaíno detalla que el alero serbio presenta concretamente "un esguince moderado grado 2”. La nota no concreta un periodo de baja.
El Surne Bilbao rompe en Girona una racha de 16 partidos y más de un año sin ganar fuera (89-93)
El Surne Bilbao, con su victoria en la pista del Básquet Girona (89-93), ha puesto fin a una racha de 16 derrotas consecutivas lejos de Miribilla que se había prolongado durante más de un año.
El Valencia arrolla al Surne Bilbao en la segunda mitad (72-116)
El Valencia Basket ha tomado Miribilla en una segunda mitad arrolladora en la que barrió de la pista a un Surne Bilbao que había logrado llegar vivo al descanso pero que acabó superado por los enormes recursos visitantes hasta caer ante el líder de la Euroliga por 72-116.
Un buen Surne Bilbao termina cayendo ante el Barça en Miribilla (66-71)
La falta de acierto en ataque ha penalizado al Surne Bilbao, que ha acabado perdiendo ante el Barcelona (66-71), y ha sufrido así su primera derrota de la temporada en Miribilla.
El Surne Bilbao cae ante el Breogán por la mínima y cierra 2025 sin ganar fuera en Liga (100-99)
Con dos tiros libres anotados por el estadounidense Keandre Cook a falta de dos segundos, el Río Breogán ha tumbado al Surne Bilbao Basket (100-99), que había golpeado unos segundos antes con un espectacular triple de Darrun Hilliard, para alimentar su sueño de sacar un billete para la Copa del Rey.
El Surne Bilbao supera al Prievidza (46-83), y continúa firme en la FIBA Europe Cup
El equipo vasco suma dos victorias en dos partidos en la segunda fase del campeonato, tras ganar en la cancha del conjunto eslovaco.
El Surne Bilbao se impone con autoridad al HIOPOS Lleida en Miribilla (93-75)
Los hombres de negro han firmado una victoria sólida ante un rival intenso en un partido igualdado al principio, pero con empuje final local.
Surne Bilbao arranca firme la segunda fase doblegando a un peleón Sporting (94-79)
El equipo dirigido por Jaumer Ponsarnau ha sufrido en varias fases del partido, pero casi siempre ha estado por delante en el marcador, logrando una solvente victoria.