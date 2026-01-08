Lesioa
Lazarevicek ezker belaunean bihurritua du, eta ez du Murtziaren kontra jokatuko

Bilboko klubak azaldu duenez, hegalekoak "2. mailako bihurritu moderatua du". Oharrak, ordea, ez du zehazten jokalari serbiarrak kantxetatik kanpo eman beharko duen denbora.

JOVENTUT_BILBAO_BASKET_RICKY_RUBIO_LAZAREVIC
Stefan Lazarevic Surne Bilbao taldeko jokalaria Joventuten aurka. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Stefan Lazarevic Surne Bilbao taldeko jokalaria baja izango da datorren larunbatean Miribillan UCAM Murtziaren aurka jokatuko duteen partidan, ezker belaunean bihurritu "moderatua" duelako.

Bilboko klubak zehaztu duenez, hegaleko serbiarrak "2. mailako bihurritu moderatua du erdiko alboko lotailuan". Gainera, "haustura txiki bat du, hezur-edemarekin", azaldu du talde bilbotarrak.

Oharrak, ordea, ez du zehazten serbiarrak kantxetatik kanpo eman beharko duen denbora, baina Sito Alonsok zuzentzen duen taldearen aurkako neurketarako 48 ordu falta direnean, oso litekeena da Balkanetako jokalaria ez sendatzea.

Gainera, Jaume Ponsarnau 'beltzezko gizonen' entrenatzaileak zalantza du Amar Syllaren zalantza du, Endesa Ligako azken lau partidak galdu baititu giharretako lesio baten ondorioz.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

