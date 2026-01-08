Lesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lazarevic, baja segura frente al UCAM Murcia por un esguince de rodilla

El parte médico emitido por el club bilbaíno detalla que el alero serbio presenta concretamente "un esguince moderado grado 2”. La nota no concreta un periodo de baja.
JOVENTUT_BILBAO_BASKET_RICKY_RUBIO_LAZAREVIC
El jugador del Surne Bilbao Stefan Lazarevic frente al Joventut. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Stefan Lazarevic Surne Bilbao taldeko jokalaria baja izango da UCAM Murtziaren aurka, belauneko bihurritua duelako
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Surne Bilbao Stefan Lazarevic causará baja en el partido del próximo sábado en Miribilla frente al UCAM Murcia a causa de un esguince de carácter "moderado" en la rodilla izquierda.

El parte médico emitido por el club bilbaíno detalla que el alero serbio presenta concretamente "un esguince moderado grado 2 en el ligamento colateral medial" de la articulación agravado por "una pequeña fractura subcortical con edema óseo en vertiente anterior de meseta tibial externa".

La nota no avanza un periodo de baja, pero a 48 horas para la visita del equipo dirigido por Sito Alonso parece improbable la recuperación del exterior balcánico.

Además, el técnico de los 'hombres de negro', Jaume Ponsarnau, tiene la duda para este encuentro de la disponibilidad de Amar Sylla, que se ha perdido ya los últimos cuatro partidos de la Liga Endesa a causa de una lesión muscular.

Baloncesto Bilbao Basket Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X