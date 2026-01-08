El jugador del Surne Bilbao Stefan Lazarevic causará baja en el partido del próximo sábado en Miribilla frente al UCAM Murcia a causa de un esguince de carácter "moderado" en la rodilla izquierda.

El parte médico emitido por el club bilbaíno detalla que el alero serbio presenta concretamente "un esguince moderado grado 2 en el ligamento colateral medial" de la articulación agravado por "una pequeña fractura subcortical con edema óseo en vertiente anterior de meseta tibial externa".

La nota no avanza un periodo de baja, pero a 48 horas para la visita del equipo dirigido por Sito Alonso parece improbable la recuperación del exterior balcánico.

Además, el técnico de los 'hombres de negro', Jaume Ponsarnau, tiene la duda para este encuentro de la disponibilidad de Amar Sylla, que se ha perdido ya los últimos cuatro partidos de la Liga Endesa a causa de una lesión muscular.