Surne Bilbaok kanpoan irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarra eten du Gironan (89-93)

GERONA, 04/01/2026.- Martinas Geben (i), del Basquet Girona, machaca la canasta junto a Luke Petrasek, del Bilbao Basket, en el partido de la Liga Endesa entre el Basquet Girona y Surne Bilbao, este domingo en el pabellón de Fontajau. EFE/David Borrat.
18:00 - 20:00
Girona vs. Surne Bilbao. Argazkia: EFE
EITB

Surne Bilbaok, Basket Gironaren pistan lortutako garaipenarekin (89-93), 16 porroteko eta etxetik kanpo irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarrari amaiera eman dio.

Saskibaloia Bilbao Basket ACB Endesa Liga

