El Surne Bilbao rompe en Girona una racha de 16 partidos y más de un año sin ganar fuera (89-93)

GERONA, 04/01/2026.- Martinas Geben (i), del Basquet Girona, machaca la canasta junto a Luke Petrasek, del Bilbao Basket, en el partido de la Liga Endesa entre el Basquet Girona y Surne Bilbao, este domingo en el pabellón de Fontajau. EFE/David Borrat.
Girona vs. Surne Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Surne Bilbaok kanpoan irabazi gabeko urtebete baino gehiagoko bolada txarra eten du Gironan (89-93)
El Surne Bilbao, con su victoria en la pista del Básquet Girona (89-93), ha puesto fin a una racha de 16 derrotas consecutivas lejos de Miribilla que se había prolongado durante más de un año.

