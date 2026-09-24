El Kosner Baskonia ha perdido en casa este jueves por 89-106 ante el Olympiacos BC en la primera jornada de la fase regular de la Euroliga, tras un partido deshilachado especialmente durante el tercer periodo y con el ala-pívot búlgaro Aleksander Vezenkov como jugador más destacado en el ataque del equipo griego, vigente campeón de esta competición.

En el Fernando Buesa Arena, Baskonia ha empezado acertado desde el perímetro gracias sobre todo a Tadas Sedekerskis y, en menor medida, a Rodions Kurucs. Pero a partir del 14-6 se ha desperezado el Olympiacos, sin necesidad de que su estrella Sasha Vezenkov saliese a tirar desde lejos.

Él y Donta Hall han conseguido puntos en el poste bajo, combinados con oportunas canastas de Tyler Dorsey para equilibrar el marcador mientras en el Baskonia destacaba en ataque A.J. Lawson. Además, al combate de artilleros quiso unirse Tyrique Jones, en plena dinámica ascendente del equipo griego para cerrar el periodo inaugural con un 29-36 a su favor.