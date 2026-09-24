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El Kosner Baskonia se estrena en la Euroliga ante el Olympiacos, actual campeón

El Buesa Arena abre sus puertas por primera vez en la temporada 2026-2027. El partido comienza a las 20:30 horas de este jueves.
DJ Stewart (Kosner Baskonia)
El Kosner Baskonia quiere comenzar con triunfo en la Euroliga. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak indarreko txapelduna den Olympiakosen aurka ekingo dio Euroligari
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia juega ante el Olympiacos, en el Buesa Arena, en Vitoria-Gasteiz, este jueves, desde las 20:30 horas, en la primera jornada de la Euroliga de la temporada 2026-2027. Será, de esta manera, el estreno en casa en esta campaña para el equipo vasco, que tratará de superar al actual campeón de la máxima competición continental.

Se da la circunstancia de que tanto el Kosner Baskonia como el Olympiacos llegan al partido después de haber perdido su anterior encuentro, ya que los dos han caído en la Supercopa que han disputado: Olympiacos, en la primera edición del trofeo de Euroliga; el Kosner Baskonia, en su regreso a la de la Liga Endesa.

Pablo Galbiati contará con los mismos jugadores que se midieron al Joventut, pero con más entrenamientos. La amenaza exterior será el punto fuerte del equipo vitoriano, ante un Olympiacos que ha incorporado al exjugador del Baskonia Codi Miller-McIntyre y a Moaye Ndiaye, Jean Montero y Corey Joseph.

Baloncesto Euroliga Paolo Galbiati Saski Baskonia

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