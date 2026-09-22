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Kobi Simmons ve “preparado” al Kosner Baskonia para el estreno en Euroliga
El base estadounidense, que logró el pasaporte costamarfileño este verano, ha explicado que espera “un partido muy físico” en la primera jornada de la Euroliga ante Olympiacos. Consciente de que comienzan ante el campeón, cree que el duelo sea “un buen test” para ponerse a prueba.
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