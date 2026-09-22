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Kobi Simmons ve “preparado” al Kosner Baskonia para el estreno en Euroliga

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Kobi-Simmons-Kosner-Baskonia
18:00 - 20:00
El jugador de Kosner Baskonia Kobi Simmons. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Kobi Simmons Kosner Baskoniako jokalariaren adierazpenak Olympiakosen aurkako Euroligako estreinaldiaren aurrean
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Última actualización

El base estadounidense, que logró el pasaporte costamarfileño este verano, ha explicado que espera “un partido muy físico” en la primera jornada de la Euroliga ante Olympiacos. Consciente de que comienzan ante el campeón, cree que el duelo sea “un buen test” para ponerse a prueba.

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