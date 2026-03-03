Kosner Baskonia
Sedekerskisi eskuineko orkatilan ebakuntza egin diote berriro, eta denboraldi honetan ez du gehiago jokatuko

Toki berdinean bigarren ebakuntza da. Lehenengoa abenduaren 11n egin zioten. Lituaniarra Eurobasketean min hartu zuen. 20 partida bakarrik jokatu ahal izan ditu denboraldi honetan.

Tadas Sedekerskis Kosner Baskoniako kapitaina. Argazkia: Europa Press

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Tadas Sedekerskis Kosner Baskoniako jokalariari ebakuntza egin diote gaur eskuin orkatilan, Bartzelonan. Honenbestez, talde arabarreko kapitainak denboraldia amaitu arte ez du gehiago jokatuko, Paolo Galbiati entrenatzaileak aurreratu bezala.

Lituaniarrari egindako ebakuntzaren helburua "bere eskuin orkatilako egonkortasun arazoak konpontzea" da, talde gasteiztarrak jakitera eman duenez.

Lehenengo ebakuntza abenduaren 11n egin zioten, Mikel Sanchez medikuak gainbegiratuta, lesioa sendatu ez zuen tratamendu kontserbadore baten ondoren.

Sedekerskisek Eurobasketean min haru zuen, eta 20 partida bakarrik jokatu ahal izan ditu, ACBko 7 eta Euroligako 13.

Galbiati: "Sedekerskisek denboraldia galduko du"
