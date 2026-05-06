El capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, ha regresado este miércoles con normalidad a los entrenamientos del equipo vitoriano cinco meses después y se prepara para la fase final de la Liga Endesa.

El lituano se ha sumado a la dinámica del conjunto dirigido por Paolo Galbiati tras someterse a dos operaciones de tobillo, en diciembre y en marzo, para resolver una lesión que sufrió en el pasado Eurobasket con la selección de Lituania.

El técnico lombardo podrá contar con el jugador el próximo encuentro ante Valencia Basket, correspondiente a la 30ª jornada de la Liga Endesa, si lo estima oportuno. El báltico sólo ha jugado siete partidos de Liga esta temporada.