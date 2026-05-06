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El capitán regresa a los entrenamientos dos operaciones y cinco meses después

Galbiati podrá contar con el jugador lituano el próximo encuentro ante Valencia, si lo estima oportuno. El báltico se lesionó el tobillo en el pasado Eurobasket tuvo que ser sometido a dos intervenciones en diciembre y en marzo.
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Tadas Sedekerskis, en el entrenamiento de este miércoles. Foto: Kosner Baskonia
Euskaraz irakurri: Tadas Sedekerskis Baskoniako kapitaina entrenamenduetara itzuli da, bi ebakuntza eta bost hilabete geroago
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, ha regresado este miércoles con normalidad a los entrenamientos del equipo vitoriano cinco meses después y se prepara para la fase final de la Liga Endesa.

El lituano se ha sumado a la dinámica del conjunto dirigido por Paolo Galbiati tras someterse a dos operaciones de tobillo, en diciembre y en marzo, para resolver una lesión que sufrió en el pasado Eurobasket con la selección de Lituania.

El técnico lombardo podrá contar con el jugador el próximo encuentro ante Valencia Basket, correspondiente a la 30ª jornada de la Liga Endesa, si lo estima oportuno. El báltico sólo ha jugado siete partidos de Liga esta temporada.

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Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa Paolo Galbiati

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