30. urteurrena
30 urte bete dira Baskoniak 1996ko Errekopa irabazi zuenetik

Baskonia Errekopa
18:00 - 20:00
Baskoniako jokalariak 1996ko Errekopan
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Europa mailako lehen titulua izan zen talde gasteiztarrandako, eta bere etxean lortu zuen hain zuzen ere, PAOK Salonikaren aurka. Manel Comasek entrenatzen zuen Baskonia, taldeak Marcelo Nicola, Velmir Perasovic, Ramon Rivas, Jorge Garbajosa edo Kenny Green bezalako jokalariak zituen

Saskibaloia Saski Baskonia

