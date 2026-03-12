30º aniversario
Se cumplen 30 años desde que el Baskonia ganó la Recopa de 1996

Plantilla del Baskonia en la Recopa de 1996
Euskaraz irakurri: 30 urte bete dira Baskoniak 1996ko Errekopa irabazi zuenetik
Fue el primer título continental para el equipo vitoriano, y lo logró, precisamente, en casa, en Vitoria-Gasteiz, ante el PAOK Salónica. Manel Comas entrenaba al Baskonia, que contaba con jugadores como Marcelo Nicola, Velimir Perasovic, Ramón Rivas, Jorge Garbajosa o Kenny Green.

