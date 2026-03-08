Endesa Liga
Kosner Baskonia garaiz esnatu da Lleidaren nagusitasunari buelta emateko (93-90)

VITORIA , 08/03/2026.- El pívot guineano del Baskonia, Mamadi Diakité (i) defiende al alero canadiense del Hiopos Lleida Melvin Ejim durante el partido de Liga Endesa de baloncesto entre Kosner Baskonia e Hiopos Lleida, este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE / L. Rico
Baskonia vs Lleida. Argazkia: EFE
Kosner Baskoniak, Eugene Omoruyiren gidaritzapean, garaiz erreakzionatu du Buesa Arenan Hiopos Lleidaren nagusitasuna gainditzeko, partidaren zati handi batean oso nabaria izan dena, baina azkenean 93-90 gailendu da.

