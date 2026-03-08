Liga Endesa
El Kosner Baskonia despierta a tiempo para resolver el dominio de Lleida (93-90)

VITORIA , 08/03/2026.- El pívot guineano del Baskonia, Mamadi Diakité (i) defiende al alero canadiense del Hiopos Lleida Melvin Ejim durante el partido de Liga Endesa de baloncesto entre Kosner Baskonia e Hiopos Lleida, este domingo en el Fernando Buesa Arena. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Baskonia vs Lleida. Argazkia: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskonia garaiz esnatu da Lleidaren nagusitasunari buelta emateko (93-90)
author image

EITB

Última actualización

Kosner Baskonia, liderado por Eugene Omoruyi, ha reaccionado a tiempo en el Buesa Arena para resolver el dominio de Hiopos Lleida durante buena parte del partido, pero que ha terminado por hincar la rodilla 93-90 en la recta final del duelo.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

