El jugador de Kosner Baskonia Tadas Sedekerskis fue operado con éxito este martes del tobillo derecho en Barcelona y comienza su recuperación, que se alargará lo que resta de temporada, como adelantó su técnico, Paolo Galbiati.

La intervención al lituano tenía el objetivo de "resolver los problemas de estabilidad de su tobillo derecho", han informado desde el club azulgrana.

Se trata de la segunda operación en la misma zona. La primera tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, bajo la supervisión del doctor Mikel Sánchez, después de un tratamiento conservador que no resolvió la lesión.

Sedekerskis cayó lesionado el pasado Eurobasket y solo ha podido disputar 20 partidos en este curso, 7 de ACB y 13 de Euroliga.