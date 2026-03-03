Kosner Baskonia
Sedekerskis vuelve a ser operado del tobillo derecho y se pierde lo que resta de temporada

Se trata de la segunda operación en la misma zona. La primera tuvo lugar el pasado 11 de diciembre. El lituano cayó lesionado el pasado Eurobasket y solo ha podido disputar 20 partidos en este curso.
Tadas-Sedekerskis-Kosner-Baskonia
Tadas Sedekerskis, capitán del Kosner Baskonia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniako Tadas Sedekerskis kapitainari ebakuntza egin diote berriro eskuin orkatilan
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El jugador de Kosner Baskonia Tadas Sedekerskis fue operado con éxito este martes del tobillo derecho en Barcelona y comienza su recuperación, que se alargará lo que resta de temporada, como adelantó su técnico, Paolo Galbiati.

La intervención al lituano tenía el objetivo de "resolver los problemas de estabilidad de su tobillo derecho", han informado desde el club azulgrana.

Se trata de la segunda operación en la misma zona. La primera tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, bajo la supervisión del doctor Mikel Sánchez, después de un tratamiento conservador que no resolvió la lesión.

Sedekerskis cayó lesionado el pasado Eurobasket y solo ha podido disputar 20 partidos en este curso, 7 de ACB y 13 de Euroliga.

Galbiati: "Sedekerskis se perderá lo que queda de temporada"
Baloncesto Saski Baskonia

