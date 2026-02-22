COPA DEL REY
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Euforia en Valencia entre los aficionados baskonistas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euforia Valentzian Baskoniako zaleen artean
author image

EITB

Última actualización

Nada más terminar la final entre el Real Madrid y Kosner Baskonia, la euforia ha reinado entre los baskonistas. Hemos estado en el exterior del Roig Arena con algunos de ellos. 

Kosner Baskonia conquista su séptima Copa tras tumbar al Madrid (89-100)
Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Saski Baskonia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X