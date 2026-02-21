ERREGE KOPA
Kosner Baskoniak finalerako txartela lortu du Bartzelona mendean hartuta (67-70)

Talde gasteiztarra Errege Kopako final batera itzuli da hamazazpi urte geroago, azken segundoetan erabaki den partida oso parekatu batean nagusitasuna lortu ondoren.

VALENCIA, 21/02/2026.- Los jugadores del Baskonia celebran la victoria al finalizar el partido de semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto que Barcelona y Baskonia disputaron este sábado en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque

Kurucs Bartzelonaren aurka Errege Kopako finalerdikon lortutako garaipena ospatzen. Irudia: EFE

Baskoniak eta FC Bartzelona Bàsquetek Saskibaloiko Errege Kopako bigarren finalerdia jokatu dute Valentziako Roig Arenan. Bertan, talde gasteiztarra 67-70 gailendu da, horrela finalerako txartela lortuz. Kataluniako taldeak hamabi puntuko tartea izan du, baina Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak bere momentua aurkitu du eta, hamazazpi urte geroago, titulua lortzeko lehiara itzuli da.

Barçak arintasunez ekin dio partidari, Nico Laprovittolaren eta Will Clyburnen jaurtiketek bultzatuta. Ondorioz, Galbiatik partida gelditu behar izan du lehen minutuetan. Baskoniak ez du berehalako konponbiderik aurkitu eta desabantaila handitu egin da. Matteo Spagnolok uztairako bidea ireki du eta, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakité eta Trent Forrestekin batera, saskiratzeak areagotzea lortu du, norgehiagoka atsedenaldira iritsi aurretik hautsi ez zedin. Atsedenaldia iritsi denean, gasteiztarrek abantaila txiki bat izatea lortu dute (37-38).

Partida berriro hasi ondoren, norgehiagoka serioagoa bihurtu da, galerak bi aldeetan pilatu dira. Laprovittolak agintea hartu du berriro, eta katalanen errenta luzatu du hirugarren laurdenaren amaieran, baina bere atsedenaldiak Baskoniaren aurrerapausoarekin bat egin du. Bi jaurtiketa irekik markagailua doitu dute eta Luwawu-Cabarroten hiruko batek talde gasteiztarra piztu du. Forrestek markagailua irauli du, eta, tentsioz betetako amaiera batean, arabarren defentsak eutsi egin dio katalanen azken saiakerari eta Baskoniak ia bi hamarkada itxaroten zeramatzan finalera itzuli dela ospatu du. 

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

