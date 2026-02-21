Kosner Baskoniak finalerako txartela lortu du Bartzelona mendean hartuta (67-70)
Talde gasteiztarra Errege Kopako final batera itzuli da hamazazpi urte geroago, azken segundoetan erabaki den partida oso parekatu batean nagusitasuna lortu ondoren.
Baskoniak eta FC Bartzelona Bàsquetek Saskibaloiko Errege Kopako bigarren finalerdia jokatu dute Valentziako Roig Arenan. Bertan, talde gasteiztarra 67-70 gailendu da, horrela finalerako txartela lortuz. Kataluniako taldeak hamabi puntuko tartea izan du, baina Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak bere momentua aurkitu du eta, hamazazpi urte geroago, titulua lortzeko lehiara itzuli da.
Barçak arintasunez ekin dio partidari, Nico Laprovittolaren eta Will Clyburnen jaurtiketek bultzatuta. Ondorioz, Galbiatik partida gelditu behar izan du lehen minutuetan. Baskoniak ez du berehalako konponbiderik aurkitu eta desabantaila handitu egin da. Matteo Spagnolok uztairako bidea ireki du eta, Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakité eta Trent Forrestekin batera, saskiratzeak areagotzea lortu du, norgehiagoka atsedenaldira iritsi aurretik hautsi ez zedin. Atsedenaldia iritsi denean, gasteiztarrek abantaila txiki bat izatea lortu dute (37-38).
Partida berriro hasi ondoren, norgehiagoka serioagoa bihurtu da, galerak bi aldeetan pilatu dira. Laprovittolak agintea hartu du berriro, eta katalanen errenta luzatu du hirugarren laurdenaren amaieran, baina bere atsedenaldiak Baskoniaren aurrerapausoarekin bat egin du. Bi jaurtiketa irekik markagailua doitu dute eta Luwawu-Cabarroten hiruko batek talde gasteiztarra piztu du. Forrestek markagailua irauli du, eta, tentsioz betetako amaiera batean, arabarren defentsak eutsi egin dio katalanen azken saiakerari eta Baskoniak ia bi hamarkada itxaroten zeramatzan finalera itzuli dela ospatu du.
Bartzelonaren eta Baskoniaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Baskoniak Errege Kopako finalerako txartela eskuratu du larunbat honetan, Valentziako Roig Arenan Bartzelona 67-70 menderatuta. Garaipen horri esker, finalerako sailkatu da, eta Real Madril izango du aurkari.
Eugene Omoruyi: "Badakigu gure lana ez dela amaitu, bihar irabaztea da gure helburua"
Kosner Baskoniak Saskibaloiko Errege Kopako finalerako txartela irabazi du . Eugene Omoruyi, Baskoniako jokalari berriena, pozik eta irribarretsu agertu da prentsaurrekoan, baina "helburua bihar irabaztea eta zaleei garaikurra ematea" dela azaldu du.
Dena prest Bartzelona-Baskonia partidarako
Bartzelonaren aurka jokatuko du Baskoniak Errege Kopako finalerdia. Denboraldi honetan hiru aldiz aritu dira elkarren aurka, eta Kataluniako taldea nagusitu da hiruretan. Hala ere, atzoko garaipenaren ostean, Baskoniak ez du finalean egoteko aukera galdu nahi.
Kosner Baskoniaren eta La Laguna Teneriferen arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
Kosner Baskonia Errege Kopako finalerdietara igaro da ostiral honetan, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Bi urteko absentziaren ondoren, Gasteizko taldea ate nagusitik itzuli da txapelketara.
Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)
Gasteizko taldea, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli da Errege Kopara, eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain geratu da.
Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia.
Galbiati, Kosner Baskoniaren entrenatzailea: "Irabazteko nahia ikusi nahi dut"
Kosner Baskoniak saskibaloiaren Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu ostiral honetan, La Laguna Teneriferen aurka.
Kosner Baskonia, Howard eta Kurucs nola dabiltzan zain, Errege Kopari begira
Khalifa Diop baja izanen da, eta Tadas Sedekerskis ere bai, eta Tim Luwawu-Cabarrot Paolo Galbiatiren esanetara izanen da. Euskal taldeak La Laguna Teneriferen aurka ekingo dio Kopari, final-laurdenetan, ostiral honetan, 18:00etan.
Omoruyik Kosner Baskonian jarraituko du beste bi hilabetez
Nigeriako jokalariaren errendimenduak konbentzituta, talde gasteiztarrak bere aldeko apustua egin du egutegiaren une garrantzitsu batean.