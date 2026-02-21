Kosner Baskonia logra el pase a la final tras superar al Barcelona (67-70)
El Baskonia y el FC Barcelona Bàsquet han jugado la segunda semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto en el Roig Arena de Valencia, donde el conjunto vitoriano se ha impuesto por 67-70 para sellar su pase a la final. El equipo catalán ha llegado a dominar por doce puntos, pero el bloque dirigido por Paolo Galbiati ha sabido mantenerse hasta encontrar su momento y regresar, diecisiete años después, a la pelea por el título.
El Barça ha arrancado con fluidez, impulsado por el acierto de Nico Laprovittola y Will Clyburn, lo que ha obligado a Galbiati a detener el encuentro en los primeros compases. Baskonia no ha encontrado soluciones inmediatas y ha visto cómo la desventaja crecía, aunque ha logrado sostenerse en el partido. Matteo Spagnolo ha abierto el camino hacia el aro y, junto a Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakité y Trent Forrest, ha diversificado la anotación para evitar que el choque se rompiera antes del descanso. Al intermedio, el cuadro vitoriano ya ha tomado una ligera ventaja (37-38).
Tras la reanudación, el duelo se ha espesado y las pérdidas se han acumulado en ambos bandos. Laprovittola ha vuelto a asumir el mando y ha estirado la renta azulgrana al cierre del tercer cuarto, pero su descanso en el último periodo ha coincidido con el paso adelante de Baskonia. Dos tiros abiertos han ajustado el marcador y un triple de Luwawu-Cabarrot ha encendido definitivamente al conjunto vitoriano. Forrest ha culminado la remontada y, en un final cargado de tensión, la defensa alavesa ha resistido el último intento azulgrana y Baskonia ha celebrado un regreso a la final que llevaba esperando casi dos décadas.
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Baskonia
El Baskonia se ha clasificado este sábado para la final de la Copa del Rey tras vencer por 67-70 al Barcelona en el Roig Arena de Valencia, un triunfo que le permite clasificarse para la final, en la que se medirá al Real Madrid.
Eugene Omoruyi: “Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado, nuestro objetivo es mañana”
Kosner Baskonia ha ganado el pase a la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Eugene Omoruyi, el jugador más reciente en la plantilla baskonista, ha compadecido en rueda de prensa feliz y sonriente, pero consciente de que “el objetivo es ganar mañana y entregar el trofeo a la afición”.
Todo listo para la semifinal Barcelona-Baskonia
El Baskonia se enfrentará al Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Esta temporada han jugado tres veces contra ellos, en las tres el equipo catalán ha sido el vencedor. Sin embargo, tras la victoria de ayer, el Baskonia no quiere perder la oportunidad de estar en la final.
Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife
El Baskonia se ha convertido este viernes en el tercer semifinalista de la Copa del Rey tras imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el Roig Arena de Valencia. El conjunto vitoriano ha regresado al torneo tras dos años de ausencia y lo ha hecho por la puerta grande.
El Kosner Baskonia, tercer semifinalista tras superar a La Laguna Tenerife (91-81)
Los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, sellan su regreso a la Copa en el Roig Arena y esperan rival del duelo entre Barça y UCAM Murcia.
El Kosner Baskonia se estrena en la Copa del Rey este viernes: ¿cómo ve la afición al equipo?
Los de Paolo Galbiati juegan, en cuartos de final, ante La Laguna Tenerife. La ilusión es grande en la ciudad, ya que la línea del equipo es notable. Hemos estado con varias aficionadas y aficionados, entre ellos Ramiro González, el diputado general de Álava.
Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia: "Necesito ojos con fuego y deseo de ganar"
Kosner Baskonia disputará este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey del baloncesto ante La Laguna Tenerife. El entrenador del conjunto gasteiztarra ha destacado lo especial que es está competición.
El Kosner Baskonia, pendiente del estado de Howard y Kurucs para la Copa del Rey
Khalifa Diop causará baja, como Tadas Sedekerskis, y Tim Luwawu-Cabarrot estará disponible para Paolo Galbiati. El equipo vasco se estrena el viernes, a las 18:00 horas, ante La Laguna Tenerife, en cuartos de final.
Omoruyi seguirá en Kosner Baskonia dos meses más
El club vitoriano apuesta por la continuidad del interior nigeriano en un momento importante del calendario tras convencer con su rendimiento.