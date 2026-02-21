Kosner Baskonia logra el pase a la final tras superar al Barcelona (67-70)

El Baskonia y el FC Barcelona Bàsquet han jugado la segunda semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto en el Roig Arena de Valencia, donde el conjunto vitoriano se ha impuesto por 67-70 para sellar su pase a la final. El equipo catalán ha llegado a dominar por doce puntos, pero el bloque dirigido por Paolo Galbiati ha sabido mantenerse hasta encontrar su momento y regresar, diecisiete años después, a la pelea por el título.

El Barça ha arrancado con fluidez, impulsado por el acierto de Nico Laprovittola y Will Clyburn, lo que ha obligado a Galbiati a detener el encuentro en los primeros compases. Baskonia no ha encontrado soluciones inmediatas y ha visto cómo la desventaja crecía, aunque ha logrado sostenerse en el partido. Matteo Spagnolo ha abierto el camino hacia el aro y, junto a Timothé Luwawu-Cabarrot, Mamadi Diakité y Trent Forrest, ha diversificado la anotación para evitar que el choque se rompiera antes del descanso. Al intermedio, el cuadro vitoriano ya ha tomado una ligera ventaja (37-38).

Tras la reanudación, el duelo se ha espesado y las pérdidas se han acumulado en ambos bandos. Laprovittola ha vuelto a asumir el mando y ha estirado la renta azulgrana al cierre del tercer cuarto, pero su descanso en el último periodo ha coincidido con el paso adelante de Baskonia. Dos tiros abiertos han ajustado el marcador y un triple de Luwawu-Cabarrot ha encendido definitivamente al conjunto vitoriano. Forrest ha culminado la remontada y, en un final cargado de tensión, la defensa alavesa ha resistido el último intento azulgrana y Baskonia ha celebrado un regreso a la final que llevaba esperando casi dos décadas.