ERREGE KOPA
Dena prest Bartzelona-Baskonia partidarako

18:00 - 20:00

Kobi Simmons. Irudia: @Baskonia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonaren aurka jokatuko du Baskoniak Errege Kopako finalerdia. Denboraldi honetan hiru aldiz aritu dira elkarren aurka, eta Kataluniako taldea nagusitu da hiruretan. Hala ere, atzoko garaipenaren ostean, Baskoniak ez du finalean egoteko aukera galdu nahi.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saski Baskonia

