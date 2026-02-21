Dena prest Bartzelona-Baskonia partidarako
Bartzelonaren aurka jokatuko du Baskoniak Errege Kopako finalerdia. Denboraldi honetan hiru aldiz aritu dira elkarren aurka, eta Kataluniako taldea nagusitu da hiruretan. Hala ere, atzoko garaipenaren ostean, Baskoniak ez du finalean egoteko aukera galdu nahi.
Kosner Baskoniaren eta La Laguna Teneriferen arteko Errege Kopako final-laurdenetako partidaren laburpena
Kosner Baskonia Errege Kopako finalerdietara igaro da ostiral honetan, Valentziako Roig Arenan La Laguna Tenerife 91-81 menderatuta. Bi urteko absentziaren ondoren, Gasteizko taldea ate nagusitik itzuli da txapelketara.
Kosner Baskonia, finalerdietara La Laguna Tenerife garaituta (91-81)
Gasteizko taldea, Trent Forrest erabakigarri baten gidaritzapean, indartsu itzuli da Errege Kopara, eta Bartzelonaren eta Murtziaren arteko neurketaren zain geratu da.
Kosner Baskoniak ostiralean ekingo dio Errege Kopari: nola ikusten dute taldea zaleek?
Paolo Galbiatiren gizonek, final laurdenetan, La Laguna Tenerife izango dute aurkari. Ilusio handia dago hirian, Baskonia oso ondo baitabil. Hainbat zale elkarrizketatu ditugu, tartean Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia.
Galbiati, Kosner Baskoniaren entrenatzailea: "Irabazteko nahia ikusi nahi dut"
Kosner Baskoniak saskibaloiaren Errege Kopako final-laurdenak jokatuko ditu ostiral honetan, La Laguna Teneriferen aurka.
Kosner Baskonia, Howard eta Kurucs nola dabiltzan zain, Errege Kopari begira
Khalifa Diop baja izanen da, eta Tadas Sedekerskis ere bai, eta Tim Luwawu-Cabarrot Paolo Galbiatiren esanetara izanen da. Euskal taldeak La Laguna Teneriferen aurka ekingo dio Kopari, final-laurdenetan, ostiral honetan, 18:00etan.
Omoruyik Kosner Baskonian jarraituko du beste bi hilabetez
Nigeriako jokalariaren errendimenduak konbentzituta, talde gasteiztarrak bere aldeko apustua egin du egutegiaren une garrantzitsu batean.
Kosner Baskoniak galdu egin du Monakoren aurka (102-92)
Baskonia azken unera arte lehiatu da, baina amore eman du Monakoren azken laurdeneko bultzadaren aurrean.
Kosner Baskonia, Buesa Arenatik urrun bigarren garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldea Monakoren arazo instituzionalak aprobetxatzen saiatuko da, bisitari bezala bigarren garaipena lortzeko.
Galbiati: "Howard erasotzaile ikaragarria da, eta orain defendatzen saiatzen ari da, ziurrenik bere bizitzan egin ez duen bezala"
Kosner Baskoniako entrenatzaileak prentsaren galderei erantzun die Monakoren aurkako Euroligako partidari begira, jokalari batzuen errendimendua eta bilakaera nabarmenduz.