Eugene Omoruyi: "Badakigu gure lana ez dela amaitu, bihar irabaztea da gure helburua"

Kosner Baskoniak Saskibaloiko Errege Kopako finalerako txartela irabazi du . Eugene Omoruyi, Baskoniako jokalari berriena, pozik eta irribarretsu agertu da prentsaurrekoan, baina "helburua bihar irabaztea eta zaleei garaikurra ematea" dela azaldu du.

Kosner Baskoniak finalerako txartela lortu du Bartzelona gaindituta (67-70)
