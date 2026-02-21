COPA DEL REY
Eugene Omoruyi: “Sabemos que nuestro trabajo no ha terminado, nuestro objetivo es mañana”

EITB

Kosner Baskonia ha ganado el pase a la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Eugene Omoruyi, el jugador más reciente en la plantilla baskonista, ha compadecido en rueda de prensa feliz y sonriente, pero consciente de que “el objetivo es ganar mañana y entregar el trofeo a la afición”.

Kosner Baskonia logra el pase a la final tras superar al Barcelona (67-70)
