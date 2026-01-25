Endesa Liga
Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)

VITORIA, 25/01/2026.- Spagnolo (i), del Baskonia, y Rubio (d), del Joventut, durante el partido de Liga Endesa disputado este domingo en el Buena Arena de Vitoria. EFE/L. Rico
18:00 - 20:00
Spagnolo, Joventuten aurkako partidan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak bere sendotasun eta fisikoari esker gainditu du igande honetan Joventut (87-77), eta Endesa Ligako zazpigarren garaipena jarraian lortu du.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

