El Kosner Baskonia impone su solidez y su físico ante el Joventut (87-77)
El Kosner Baskonia impuso su solidez y su físico este domingo ante el Joventut, al que superó por 87-77 para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y mantener sus aspiraciones a la cuarta plaza.
