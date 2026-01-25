Liga Endesa
El Kosner Baskonia impone su solidez y su físico ante el Joventut (87-77)

VITORIA, 25/01/2026.- Spagnolo (i), del Baskonia, y Rubio (d), del Joventut, durante el partido de Liga Endesa disputado este domingo en el Buena Arena de Vitoria. EFE/L. Rico
Spagnolo, en el partido ante Joventut. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak bere sendotasuna eta fisikoa inposatu ditu Joventuten aurka (87-77)
author image

EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia impuso su solidez y su físico este domingo ante el Joventut, al que superó por 87-77 para sumar su séptima victoria consecutiva en la Liga Endesa y mantener sus aspiraciones a la cuarta plaza.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

