Endesa Liga
Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)

Kosner Baskonia vs BAXI Manresa
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs Manresa. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak Errege Kopa jokatzeko txartela lortu du igande honetan, BAXI Manresa 130-85 menderatuta, eta markak hautsi ditu, Baskoniak inoizko puntu gehien eta hiruko gehien sartu baititu.

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

