Liga Endesa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Un Kosner Baskonia de récord obtiene su billete copero ante el Manresa (130-85)

Kosner Baskonia vs BAXI Manresa
18:00 - 20:00
Kosner Baskonia vs. Manresa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Koparako txartela lortu du Manresaren aurka (130-85)
author image

EITB

Última actualización

Kosner Baskonia ha obtenido este domingo su billete para disputar la Copa del Rey con una victoria de récord -en la que ha batido sus plusmarcas históricas de puntos en una primera mitad y de triples- ante Baxi Manresa, 130-85, y aspira a la cuarta plaza de la clasificación.

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X