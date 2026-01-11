Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)
Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka Fontajaun (85-94), eta garaipen honekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko ia behin betiko pausoa eman du.
Baskonia ASVELen intentsitateari gailendu zaio (78-73)
Kosner Baskoniak ASVEL mendean hartu du Buesa Arenan jokatutako partidan. Luwawu-Cabarrot izan da taldeko erreferente nagusia.
Kosner Baskoniak zazpigarren garaipena lortu nahi du Euroligan, ostiralean, Asvelen aurka
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan zuen Bayern Munichen kantxan irabazi asteazkenean; orain, Buesa Arenan daukan bolada onarekin jarraitzea du helburu, Frantziako taldea aurkari.
Kosner Baskoniak 96-89 galdu egin du Bayern Munichi egindako bisitan
Gasteizko taldeak etxetik kanpo irabazi gabe jarraitzen du txapelketa honetan, 13 hilabetez.
Kosner Baskoniak hiruko jaurtiketen bidez garaitu du Andorra (99-92)
Kosner Baskoniak Morabanc Andorrari irabazi dio hiruko jaurtiketen bidez (38tik 17), eta aurkariak markagailua iraultzea eragotzi du, Buesa Arenan 99-92 irabazita.
Kosner Baskoniak 93-108 galdu du Fenerbahceren aurka Buesa Arenan
Turkiako taldeak kanpotik lortutako puntuek Gasteizko taldearen nahiak zapuztu dituzte, etxekoek ezin izan baitiote bisitariei erantzun dueluaren azken fasean 10 puntuko errenta lortu ostean.
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena
Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.
Kosner Baskoniak 100-103 menderatu du Rio Breogan
Gasteizko taldeak jarraian lortzen duen hirugarren garaipena da, eta zortzigarren dago sailkapenean.
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du larunbat honetan Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (89-77), aurkaria bukaeraraino ahalegindu bada ere.
Baskoniak entrenamendu berezia egin du ateak irekita
Gabonak baliatuta, Baskoniak entrenamendu berezia egin du gaur: ateak irekita. Ikusmin handia sortu du iniziatibak, eta mila lagunetik gora gerturatu dira.