ENDESA LIGA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du, eta Kopa jokatzeko txartela eskura dauka (85-94)

GIRONA (CATALUÑA), 11/01/2026.- El ala-pívot del Girona Nikola Maric (i) entra a canasta ante el ala-pívot del Baskonia Mamadi Diakite (d) durante el partido de la jornada 15 de la Liga Endesa entre el Basquet Girona y el Baskonia que se celebra este domingo en el pabellón de Fontajau de Girona (Cataluña). EFE/ David Borrat
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak landutako garaipena lortu du igande honetan Basquet Gironaren aurka Fontajaun (85-94), eta garaipen honekin, ligako bosgarrena jarraian, hurrengo Errege Kopa jokatzeko ia behin betiko pausoa eman du. 

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X