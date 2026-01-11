Kosner Baskonia se acerca a la Copa tras vencer al Basquet Girona (85-94)
El Kosner Baskonia ha logrado un trabajado triunfo este domingo ante el Basquet Girona (85-94) en Fontajau, y con esta victoria, la quinta consecutiva en liga, da un paso casi definitivo para disputar la próxima Copa del Rey.
Te puede interesar
El Baskonia se impone a la intensidad del Asvel (78-73)
El Kosner Baskonia se impuso al ASVEL en un partido muy disputado en el Buesa Arena, con Luwawu-Cabarrot como máximo referente del equipo.
El Kosner Baskonia busca ante el Asvel, el viernes, su séptimo triunfo en la Euroliga
Los de Paolo Galbiati no pudieron ganar, el miércoles, en la cancha del Bayern Múnich; ahora, tratarán de mantener su buena línea en el Buesa Arena, frente al equipo francés.
Kosner Baskonia cae derrotado en su visita al Bayern Munich (96-86)
El conjunto vitoriano sigue sin ganar fuera de casa en este campeonato desde hace meses.
El Kosner Baskonia entierra las opciones de victoria del Andorra a base de triples (99-92)
El Kosner Baskonia ha ganado al Morabanc Andorra a base de triples, 17 de 38, y se ha repuesto de una remontada del rival, que ha acabado derrotado por 99-92 en el Buesa Arena.
El Fenerbahce vence al Kosner Baskonia en el Buesa Arena (93-108)
El acierto exterior del conjunto turco enterró las aspiraciones de los vitorianos que no pudieron responder a su rival en la última fase de un duelo en el que llegó a tener 10 puntos de renta.
Luwawu-Cabarrot, mejor jugador de diciembre
El francés ha promediado 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones, y ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo.
Kosner Baskonia gana 100-103 al Río Breogán
Es la tercera victoria consecutiva del equipo vitoriano, que se sitúa octavo en la clasificación.
Kosner Baskonia logra una cómoda victoria ante el Burgos (89-77)
El Kosner Baskonia logró un cómodo triunfo este sábado por 89-77 ante un batallador Recoletas Salud San Pablo Burgos, que peleó hasta el final en un partido que se puso de cara para los locales desde el primer cuarto.
El Baskonia realiza un entrenamiento especial a puerta abierta
Con motivo de la Navidad, el Baskonia ha realizado hoy un entrenamiento especial a puerta abierta. La iniciativa ha generado una gran expectación y se han acercado más de mil personas.