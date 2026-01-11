LIGA ENDESA
Kosner Baskonia se acerca a la Copa tras vencer al Basquet Girona (85-94)

GIRONA (CATALUÑA), 11/01/2026.- El ala-pívot del Girona Nikola Maric (i) entra a canasta ante el ala-pívot del Baskonia Mamadi Diakite (d) durante el partido de la jornada 15 de la Liga Endesa entre el Basquet Girona y el Baskonia que se celebra este domingo en el pabellón de Fontajau de Girona (Cataluña). EFE/ David Borrat
Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniak Basquet Girona gainditu du (85-94)
author image

EITB

Última actualización

El Kosner Baskonia ha logrado un trabajado triunfo este domingo ante el Basquet Girona (85-94) en Fontajau, y con esta victoria, la quinta consecutiva en liga, da un paso casi definitivo para disputar la próxima Copa del Rey. 

Baloncesto Saski Baskonia Liga Endesa

