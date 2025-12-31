Endesa Liga
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena

Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.

Timothé Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia

Luwawu-Cabarrot Breoganen aurkako partidan. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Timothe Luwawu-Cabarrot frantziarra, Kosner Baskoniako hegalekoa, Endesa Ligako abenduko jokalaririk onena izendatu dute 24ko balorazioarekin, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta.

Canneseko jokalariak bigarren denboraldia du talde gasteiztarrean, eta taldekideak gidatu ditu Valentziaren aurka porrotarekin hasi eta jarraian lortutako hiru garaipenetan.

Egun hartan 26 puntu, bost errebote, hiru asistentzia, bi baloi lapurtu eta lau falta jaso zituen, 27ko balorazioarekin.

Hortik aurrera, Luwawu-Cabarrot funtsezkoa izan zen Unicajaren aurkako garaipenean Martin Carpenan 19 puntuko balorazioarekin, Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka 28 puntuko notarekin Ligako bere partidarik onenean, eta Rio Breoganen aurka 24 puntu eta 22ko balorazioa izan zituen.

Gauzak horrela, 23 puntu pilatu ditu batez beste neurketa bakoitzeko, eta portzentaje bikainak izan ditu: % 96,7 jaurtiketa libreetan (31/32), % 64,7 biko jaurtiketetan (11/17) eta % 41,9 hiruko jaurtiketetan (13/31).

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

