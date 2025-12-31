Liga Endesa
Luwawu-Cabarrot, mejor jugador de diciembre

El francés ha promediado 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones, y ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo.
Timothé Luwawu-Cabarrot Kosner Baskonia
Luwawu-Cabarrot en el partido ante el Río Breogán. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Timothe Luwawu-Cabarrot Kosner Baskoniako hegalekoa, Endesa Ligako abenduko jokalari onena

El francés Timothé Luwawu-Cabarrot, alero del Kosner Baskonia, ha sido declarado mejor jugador de diciembre de la Liga Endesa con un promedio de 24 puntos de valoración, con 23 tantos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,3 recuperaciones de media.

El jugador de Cannes, que cumple su segunda campaña en el club vitoriano, ha liderado a sus compañeros en los tres triunfos consecutivos que lleva el equipo tras empezar con derrota ante el Valencia, ante el que cuajó un gran partido.

Aquel día consiguió 26 puntos, cinco rebotes, tres asistencias, dos robos y cuatro faltas recibidas para 27 de nota.

A partir de ahí, Luwawu-Cabarrot fue clave en el triunfo ante Unicaja en el Martín Carpena con 19 de valoración, ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos con 28 de nota en su mejor actuación individual en la Liga, y ante el Rio Breogán acumuló 24 tantos y 22 de nota.

Así las cosas, ha acumulado una media de 23 puntos por encuentro con magníficos porcentajes de 96,7% en tiros libres (31/32), 64,7% en lanzamientos de dos (11/17) y 41,9% en triples (13/31).

