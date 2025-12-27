ENDESA LIGA
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)

VITORIA-GASTEIZ, 27/12/2025.- El jugador del Kosner Baskonia E. Omoruyi, y el jugador del San Pablo Burgos J. Rubio, durante el partido de la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto entre el Kosner Baskonia y el San Pablo Burgos, este sábado en el pabellónFernando Buesa Arena de Vitoria. EFE/ Adrián Ruiz Hierro
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du larunbat honetan Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (89-77), aurkaria bukaeraraino ahalegindu bada ere.

