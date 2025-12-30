Endesa Liga
Kosner Baskoniak 100-103 menderatu du Rio Breogan

Kosner Baskoniak 100-103 hartu zuen mendean Rio Breogan taldea, Endesa Ligako jardunaldian.
Gasteizko taldeak jarraian lortzen duen hirugarren garaipena da, eta zortzigarren dago sailkapenean. 

