Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)

MÁLAGA, 21/12/2025.- El ala-pivot finlandés de Unicaja, Emir Sulejmanovic (c), disputa el balón ante el pivot guineano de Baskonia, Mamadi Diakite, durante el encuentro de la fase regula de la Liga Endesa que disputan hoy domingo Unicaja y Baskonia en el pabellón Martín Carpena de Málaga. EFE / Jorge Zapata.
Unicaja vs Baskonia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).

Saskibaloia Saski Baskonia ACB Endesa Liga

