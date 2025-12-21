Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).
Kosner Baskoniak Bartzelonaren aurka galdu du hiru luzapeneko partida historikoan (134-124)
Gasteiztarrek lehen zati bikaina egin dute, eta bigarrenean Bartzelonak markagailua iraultzea eragotzi dute, norgehiagoka hiru aldiz luzapenera bidaliz.
Kosner Baskoniak Bartzelonara bidaiatuko du Euroligan bisitari moduan lehenengo garaipenaren bila
Paolo Galbiatiren taldeak Bartzelonaren aurka jokatuko du, azkeneko hauek Joan Peñarroya kaleratu zutenetik jokatu dituzten hamaika partidetatik hamar irabazi dituzte. Euskal taldea taldea konfiantzarekin ailegatzen da neurketara, Monakoren kontra, Buesa Arenan lortutako garaipenaren ondoren.
Kosner Baskoniak sendo jarraitzen du Buesa Arenan, Monako 85-73 mendean hartuta
Gasteizko taldeak Monakokoari irabazi zion; horrenbestez, etxean jarraian lortzen duten seigarren garaipena da.
Kosner Baskoniak indartsu jarraitu nahi du Buesa Arenan, Monakoren aurka, asteazken honetan
Euroligako hamaseigarren jardunaldian, euskal taldeak txapelketako bosgarren sailkatua hartuko du. Partida 20:30ean hasiko da.
Kanaria Handia-Kosner Baskonia bertan behera utzi dute, "Emilia" denboraleagatik
Ekaitzaren ondorioz, Kanaria Handiko Kabildoak kirol-instalazio guztiak itxi behar izan ditu.
Kosner Baskoniaren lanak ez du saririk izan Real Madrilen aurka (94-87)
Howard inspiratu batek zuriak estutasunetan jarri ditu azken laurdenean, baina ez da nahikoa izan etxetik kanpo arabarren beste porrot bat saihesteko.
Kosner Baskoniak Eugene Omoruyi nigeriarra fitxatu du bi hilabeterako, denboraldia bukatu arte taldean geratzeko aukerarekin
Jokalaria Dubaiko Al Nasr taldetik dator, eta datozen orduetan Madrilera iritsiko da Baskoniako taldekide berriekin elkartzeko.
Kosner Baskoniak Real Madril bisitatuko du, ostegunean, Euroligako seigarren garaipenaren bila
Partida 21:00etan hasiko da, Movistar Arenan. Gainera, Paolo Galbiatiren taldeak kanpoko lehen garaipena lortu nahi du etxetik kanpo, Europa mailako goreneko txapelketaren jardunaldi honetan.
Tadas Sedekerskisi artroskopia egingo diote eskuineko orkatilan, eta gutxienez hilabete eta erdi egon liteke jokatu ezinik
Kosner Baskoniako jokalaria ostegunean egingo diote artroskopia hori; Eurobasketen, Lituaniako selekzioarekin ari zela, lesioa izan zuen, eta helburua da guztiz sendatzea.