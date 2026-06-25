Dominique Toussaint no continuará en Kutxabank Araski

Dominique Toussaint no seguirá la próxima temporada en la plantilla de Kutxabank Araski, según ha anunciado el equipo alavés este jueves. La exterior americana ha jugado durante una temporada de verde.

Ha jugado los 30 partidos de Liga Femenina Endesa con un promedio de 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,1 asistencias en 24 minutos sobre la pista. Desde Araski, han agradecido a la jugadora "su trabajo y entrega" durante esta temporada.