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Dominique Toussaint no continuará en Kutxabank Araski

La jugadora americana ha jugado los 30 partidos de la Liga Endesa, promediando 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,1 asistencias de media por encuentro.
Dominique Toussaint, Kutxabank Araski
Dominique Toussaint no seguirá en Kutxabank Araski
Euskaraz irakurri: Dominique Toussaintek ez du Kutxabank Araskin jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

Dominique Toussaint no seguirá la próxima temporada en la plantilla de Kutxabank Araski, según ha anunciado el equipo alavés este jueves. La exterior americana ha jugado durante una temporada de verde.

Ha jugado los 30 partidos de Liga Femenina Endesa con un promedio de 9,9 puntos, 3,2 rebotes y 2,1 asistencias en 24 minutos sobre la pista. Desde Araski, han agradecido a la jugadora "su trabajo y entrega" durante esta temporada.

Araski AES Baloncesto

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