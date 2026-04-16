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El Araski se juega la permanencia en las dos últimas jornadas, pero su presidenta, Iratxe Rodríguez, se muestra optimista

Iratxe-Rodriguez-presidenta-Kutxabank-Araski
18:00 - 20:00
La presidenta de Kutxaban Araski, Iratxe Rodríguez. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Iratxe Rodriguez Kutxabank Araskiko presidentea baikor ligako azken bi jardunaldiei begira
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KIROLAK EITB

Última actualización

Eel sábado el Kutxabank Araski juega un partido trascendental en Mendizorrotza ante el Ferrol. A falta de solo dos jornadas las vitorianas están contra las cuerdas, en puestos de descenso. Van a necesitar seguramente vencer los dos partidos que les quedan.

Araski AES Baloncesto Liga Femenina Endesa

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