Kutxabank Araski markagailua iraultzetik gertu geratu da, baina Mirai Euskotrenek irabazi du Euskal Kopako bigarren partida
Mirai Euskotrenek irabazi du ostiral honetan Euskal Kopako bigarren partida Kutxabank Araskiren aurka (64-68).
Talde gipuzkoarrak oso partida hasiera ona izan du, eta horri esker azkar jarri da aurretik eta 11 puntuko abantaila lortu du lehen laurdenean (13-24).
Jasotako kolpearen ostean, Araski esnatu egin da eta aurkariari aurre egiten hasi da. Hurrengo minutuak parekatuago egon dira, baina Euskotrenek abantaila mantendu du eta atsedenaldira aurretik joan da (29-37).
Arabako taldeak aldageletatik bueltan izan duen erasoa bortitza izan da, 16 puntu lortu baitituzte aurkariaren 9 puntuen aurrean. Horrela, hirugarren laurdenaren amaieran puntuen aldea bakarra izan da(45-46).
Baina Azu Muguruzaren taldeak ezin zuen garaipena eskuetatik ihes egiten utzi. Azken minutuetan hobera egin dute eta, azkenean, garaipena lortu dute 64-68.
Txapelketako azken partida Inversus Gernikak eta Mirai Euskotrenek jokatuko dute igande honetan, 12:00etan, eta zuzenean jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus eta ETB2n.