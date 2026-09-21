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Asisa Joventut, Endesa Superkopako txapelduna

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FOTODELDÍA GRAF1039. BADALONA (BARCELONA) (ESPAÑA), 20/09/2026.- jugadores del Joventut de Badalona celebran al ganar la final de la Supercopa Endesa, entre el Joventut de Badalona y el FC Barcelona, este domingo en el Pabellón Olímpico de Badalona (España). EFE/ Quique García
18:00 - 20:00

Badalonako taldeak titulu bat irabazi du, 18 urte eta gero. EITB Media

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Azken eguneratzea

Asisa Joventutek irabazi du Endesa Superkopa, Barçari 101-87 irabazita. 

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