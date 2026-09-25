El Mirai Euskotren se ha llevado la victoria este viernes en el segundo partido de la Euskal Kopa ante el Kutxabank Araski (64-68).

El equipo gipuzkoano ha tenido muy buen comienzo de partido, lo que le ha permitido ponerse por delante rápidamente y conseguir una ventaja de 11 puntos en el primer cuarto (13-24).

Tras el golpe recibido, el Araski ha despertado y ha comenzado a plantar cara al rival de tú a tú. Los siguientes minutos han estado más igualados, pero el Euskotren ha mantenido la ventaja y se ha ido al descanso por delante (29-37).

El arreón del equipo alavés a la vuelta de los vestuarios ha sido brutal, tanto que han sumado 16 puntos frente a los 9 del rival. De esta forma, al final del tercer cuarto la diferencia de puntos era solo de uno (45-46).

Pero el equipo de Azu Muguruza no se podía permitir que la victoria se le escapara de las manos. Han mejorado en los últimos minutos y, al final, se han hecho con la victoria por 64-68.

El último partido del torneo triangular lo disputarán el Inversus Gernika y el Mirai Euskotren este domingo, a las 12:00, y se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus y ETB2.