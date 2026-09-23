Kutxabank Araskik irabazi du Euskal Kopako lehen partida
Kutxabank Araskik 60-71 irabazi dio asteazken honetan Inversus Gernikari, Beasaingo Antzizar Kiroldegian jokatu den Euskal Kopako lehen partidan. Horrela, talde arabarrak ligaxkako lehen garaipena lortu du.
Araski Inversus Gernika baina gehiago izan da partida guztian zehar. Lehen minutuetatik markagailuan aldea atera du eta bizkaitarrak ez dira egoera iraultzeko gai izan. Lehen laurdena 17-19 bukatu da, baina arabarrek abantaila handitzea lortu dute atsedenaldira iritsi aurretik (31-44). Aldageletatik igaro ostean, Kutxabank Araskik markagailuaren kontrola mantendu du, eta 15 puntuko errentarekin ekin dio partidako azken laurdenari, hirugarren laurdenaren amaieran 43-58 erregistratu ostean. Inversus Gernika saiatu da aldea murrizten, baina Araskiren aldeko 60-71 emaitzarekin bukatu da norgehiagoka.
Euskal Koparen bigarren partida ostiralean jokatuko da, irailaren 25ean, arratsaldeko 19:00etan, Kutxabank Araski eta Mirai Euskotrenen arteko lehiarekin. Hirugarren eta azken jardunaldia irailaren 27an jokatuko da, 12:00etan, Mirai Euskotren eta Inversus Gernikaren arteko norgehiagokarekin. Azken partida hau EITBn jarraitu ahal izango da.