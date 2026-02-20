Errege Kopa
Valentzia Basket finalerdietara igaro da, Joventut gaindituta (95-84)

VALENCIA, 19/02/2026.- El jugador del Joventut Badalona A. Hanga, y el jugador del Valencia Basket J. Montero, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y el Asisa Joventut Badalona, este jueves en Valencia.- EFE/ Kai Försterling
18:00 - 20:00
Valentzia Basket vs Asisa Joventut Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Etxeko taldeak lortu du finalerdietarako lehen txartela, Joventut 95-84 mendean hartuta. Real Madril izango du aurkari finalerdietan.

Saskibaloia Saskibaloiko Errege Kopa Saskibaloiko beste lehiaketa batzuk

