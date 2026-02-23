Las diez mejores jugadas de la Copa Del Rey
Ya se ha terminado la Copa Del Rey de baloncesto, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la competición. La mejor jugada ha sido un mate de Trent Forrest.
Resumen del partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el UCAM Murcia
El Barça se ha impuesto al combinado de Sito Alonso (91-85) para convertirse en uno de los cuatro equipos semifinalistas. Los azulgranas han logrado el triunfo tras un último cuarto muy sólido, determinante en el desenlace del duelo.
Valencia Basket impone su ritmo y supera al Joventut (95-84)
El equipo anfitrión ha eliminado al Joventut de la mano de Montero y Pradilla, y ya está en semifinales (95-84).
El Real Madrid, rival del Valencia Basket en semifinales tras arrollar al Unicaja (100-70)
El Real Madrid será el sábado el rival del Valencia Basket en la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto tras superar al Unicaja Málaga, vigente campeón, por un contundente 100-70 en la segunda eliminatoria de cuartos de final disputada en el Roig Arena de la capital valenciana.
La NBA aprueba la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, por 10 000 millones de dólares
La franquicia llevaba en manos de la familia Buss desde 1979, más tiempo que ninguna otra de la competición.
Detenidos el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier por un caso de apuestas ilegales
Tanto el entrenador de los Portland Trail Blazers como el jugador de los Miami Heat ya han sido puestos en libertad.
Oklahoma City Thunder, campeón de la NBA
Los Thunder han logrado hacerse con el anillo de la NBA tras vencer por 103-91 a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales.
El All Star de la NBA enfrentará a Estados Unidos contra el resto del mundo
El comisionado de la NBA, Adam Silver, adelantó este miércoles que el próximo partido del All Star 2026 tendrá un formato de Estados Unidos contra el resto del mundo.
La NBA explorará la creación de una liga en Europa con la FIBA
La FIBA y la NBA han anunciado un proyecto conjunto para desarrollar una liga europea sin muchas concreciones por ahora pero que promete revolucionar el baloncesto en este continente y que supone un gran desafío a la Euroliga.
Compran los Boston Celtics por 6100 millones de dólares, récord para un equipo en Estados Unidos
El empresario Bill Chisholm ha llegado a un acuerdo con la familia Grousbeck, propietaria de la franquicia de la NBA, para adquirir una participación mayoritaria de la misma.