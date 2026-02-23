Copa del Rey
Las diez mejores jugadas de la Copa Del Rey

Trent Forrest Errege Kopan Real Madrilen aurka
18:00 - 20:00
Trent Forrest jugador del Kosner Baskonia; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Errege Kopako hamar jokaldi onenak
author image

EITB

Última actualización

Ya se ha terminado la Copa Del Rey de baloncesto, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la competición. La mejor jugada ha sido un mate de Trent Forrest.

Saski Baskonia Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Otras competiciones de baloncesto

