Errege Kopa
Real Madril Valentziaren aurkaria izango da finalerdietan, Unicaja 100-70 mendean hartu ondoren

VALENCIA, 19/02/2026.- El pívot del Real Madrid Usman Garuba (i) lucha con James Webb III, de Unicaja Málaga, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja Málaga, este jueves en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Kai Försterling
Argazkia: EFE
EITB

Real Madril izango da larunbatean Valentzia Basketen aurkaria saskibaloiko Errege Kopako lehen finalerdian, Unicaja Malaga egungo txapeldunari 100-70 irabazi ondoren, Valentziako Roig Arenan jokatutako final-laurdenetako bigarren kanporaketan.

