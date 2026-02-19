Real Madril Valentziaren aurkaria izango da finalerdietan, Unicaja 100-70 mendean hartu ondoren
Real Madril izango da larunbatean Valentzia Basketen aurkaria saskibaloiko Errege Kopako lehen finalerdian, Unicaja Malaga egungo txapeldunari 100-70 irabazi ondoren, Valentziako Roig Arenan jokatutako final-laurdenetako bigarren kanporaketan.
Zure interesekoa izan daiteke
NBAk Los Angeles Lakers taldea saltzea du: Mark Walter enpresariak erosi du 10.000 milioi euroren truke
Frankizia Buss familiaren eskuetan zen 1979tik, ligako ezein taldek egin duena baino denbora gehiago da.
Chauncey Billups entrenatzailea eta Terry Rozier jokalaria atxilotu dituzte, legez kanpoko apustuengatik
Portland Trail Blazers taldeko entrenatzailea eta Miami Heat taldeko jokalaria aske utzi dituzte jada.
Oklahoma City Thunder, NBAko txapeldun
Oklahomako taldeak bereganatu du NBAko eraztuna, Indiana Pacersi Finaletako zazpigarren eta azken partida irabazita (103-91).
AEB munduko beste taldeekin neurtuko da NBAko All Star txapelketan
Adam Silverrek, NBAren mandatariak, asteazken honetan aurreratu duenez, 2026ko All Star txapelketak aldaketak dakartza, izan ere, Estatu Batuetako taldea munduko beste taldeen aurka ariko da nor baino nor gehiago.
NBAk Europan liga bat sortzea aztertuko du FIBArekin
FIBAk eta NBAk proiektu bateratu bat iragarri dute Europako liga bat garatzeko, oraingoz zehaztapen askorik gabe, baina kontinentean saskibaloia iraultzea eragingo luke eta Euroligari erronka handia joko lioke.
Boston Celtics 6.100 milioi dolarren truke erosi dute, AEBn inoizko zenbatekorik handiena ordainduta
Bill Chisholm enpresariak akordioa itxi du Grousbeck familiarekin, alegia, frankiziaren jabeekin, horretako gehiengoaren partizipazioa erosteko.