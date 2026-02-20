Copa del Rey
Valencia Basket impone su ritmo y supera al Joventut (95-84)

VALENCIA, 19/02/2026.- El jugador del Joventut Badalona A. Hanga, y el jugador del Valencia Basket J. Montero, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Valencia Basket y el Asisa Joventut Badalona, este jueves en Valencia.- EFE/ Kai Försterling
18:00 - 20:00
Valencia Basket vs. Asisa Joventut Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentzia Basketek Joventut gainditu du (95-84)
author image

EITB

Última actualización

El equipo anfitrión ha eliminado al Joventut de la mano de Montero y Pradilla, y ya está en semifinales (95-84).

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Otras competiciones de baloncesto

