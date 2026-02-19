Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Real Madrid, rival del Valencia Basket en semifinales tras arrollar al Unicaja (100-70)

VALENCIA, 19/02/2026.- El pívot del Real Madrid Usman Garuba (i) lucha con James Webb III, de Unicaja Málaga, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto entre Real Madrid y Unicaja Málaga, este jueves en el Roig Arena, en Valencia. EFE/ Kai Försterling
18:00 - 20:00
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Real Madril-Unicaja Malaga partidaren laburpena (100-79) 2026ko saskibaloiko Errege Kopako final-laurdenetako partida
author image

EITB

Última actualización

El Real Madrid será el sábado el rival del Valencia Basket en la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto tras superar al Unicaja Málaga, vigente campeón, por un contundente 100-70 en la segunda eliminatoria de cuartos de final disputada en el Roig Arena de la capital valenciana.

Baloncesto Copa del Rey de Baloncesto Real Madrid Otras competiciones de baloncesto

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X