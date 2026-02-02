Jokaldi onenak
Endesa Ligako 18. jardunaldiko hamar jokaldi onenak

Martin Krampelj (Bilbao Basket)
18:00 - 20:00
Martin Krampelj, Surne Bilbao taldeko jokalaria

Azken eguneratzea

Endesa Ligako 18. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak. Jokaldirik onena Martin Krampelj Surne Bilbao taldeko jokalariarena da.

Saskibaloia Bilbao Basket Saski Baskonia ACB Endesa Liga

