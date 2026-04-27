Endesa Ligaren 28. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 28. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak.
Endesa Ligaren 26. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 26. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu hamar jokaldi onenak. Bi jokaldi Kosner Baskoniarenak dira.
Endesa Ligako 24. jardunaldiaren hamar jokaldi onenak
Endesa Ligako 24. jardunaldia jokatu da jada, eta hamar jokaldi onenak bildu ditugu hemen. Jokaldi bat Margiris Normantas eta Martin Krampeljena da, Surne Bilbaoko jokalariena.
Endesa Ligako 23. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 23. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu Endesa Ligako 10 jokaldi onenak. Jokaldietako bat Kosner Baskoniarena da
Endesa Ligako 22. jardunaldiko 10 jokaldi onenak
Endesa Ligako 22. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu hamar jokaldi onenak. Horietako bat Surne Bilbaorena da.
Valentziaren eta Real Madrilen arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
Real Madrilek Errege Kopako finalerako txartela eskuratu du larunbat honetan, Valentziako Roig Arenan Valentzia 106-107 menderatuta, finalerdietako lehia zirraragarri eta estu baten ondoren.
Endesa Ligaren 20. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Endesa Ligako hogeigarren jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak. Jokaldirik onena Eugene Omoruyi, Kosner Baskoniako jokalariarena izan da.
Kosner Baskoniak Surne Bilbao Basketen bolada ona eten du Miribillako derbian (69-76)
Partida parekatua jokatu dute bi taldeek. Khalifa Diopek, Rodion Kurucsek eta Markus Howardek min hartuta utzi dute kantxa eta zalantza dira Errege Koparako.
Endesa Ligako 19. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Jada jokatu da Endesa Ligako 19. jardunaldia, hemen bildu ditugu bertako hamar jokaldi onenak, horietatik bat Surne Bilbaorena da
Endesa Ligako 18. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Endesa Ligako 18. jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu jardunaldiko hamar jokaldi onenak. Martin Krampelj Surne Bilbao taldeko jokalariak egin du ederrena.