Mejores Jugadas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Las diez mejores jugadas de la 18ª jornada de la Liga Endesa

Martin Krampelj (Bilbao Basket)
18:00 - 20:00
Martin Krampelj, jugador del Surne Bilbao
Euskaraz irakurri: Endesa Ligako 18. jardunaldiko hamar jokaldi onenak

Última actualización

Ya se ha disputado la 18ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las diez mejores jugadas de la misma. La mejor jugada es de Martin Krampelj, jugador del Surne Bilbao.

Baloncesto Bilbao Basket Saski Baskonia Liga Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X