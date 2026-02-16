Endesa Ligaren 20. jardunaldiko hamar jokaldi onenak
Endesa Ligako hogeigarren jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak. Jokaldirik onena Eugene Omoruyi, Kosner Baskoniako jokalariarena izan da.
