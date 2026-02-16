Endesa Liga
Endesa Ligaren 20. jardunaldiko hamar jokaldi onenak

BILBAO, 15/02/2026.- El base italiano del Baskonia Matteo Spagnolo (i) lanza a canasta ante el pívot maliense del Bilbao Basket Bassala Bagayoko durante el partido de Liga Endesa de baloncesto entre el Surne Bilbao Basket y el Kosner Baskonia, este domingo en el Bilbao Arena. EFE/ Miguel Tona
Eugene Omoruyik jardunaldiko jokaldirik onena egin du
E. I. I. | EITB

Endesa Ligako hogeigarren jardunaldia jokatu da jada, eta hemen bildu ditugu ligako hamar jokaldi onenak. Jokaldirik onena Eugene Omoruyi, Kosner Baskoniako jokalariarena izan da.

